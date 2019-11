Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cierre de la subsecretaría de Educación Básica permanecerá hasta que haya una interlocución directa con el titular, Enrique Estrada Rodríguez, y un compromiso real de resolver los adeudos con eventuales, las promociones, los estímulos por años de servicio y las jubilaciones, advirtió el dirigente de la DIII-6 institucional, Juan Manuel Macedo Negrete.

Detalló que la toma de la oficina en la Secretaría de Educación se inició desde este martes por los empleados administrativos, porque Estrada Rodríguez llegó sin tener un acercamiento con los integrantes de la Delegación que forma parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y sólo imponiendo la circular SE/SEB/2019/1002, en la que señala el inicio de la segunda fase del diagnóstico para la federalización de la nómina educativa a partir del 6 de noviembre al 6 de diciembre en todos los centros adscritos a la SEE.

Aunque dijo no oponerse a la federalización y estar de acuerdo con el procedimiento en el sector, Macedo Negrete consideró que el diagnóstico debe realizarse en los centros de trabajo donde hay maestros con clave estatal no a los federales, y tal parece que el nuevo subsecretario pretende empezar a «barrer» las oficinas centrales para disminuir hasta en un diez por ciento el número de trabajadores administrativos.

«Nosotros aclaramos que si vienen afectar los derechos de los trabajadores no son bienvenidos a la SEE, tampoco queremos que haya un virrey educativo,porque ocupamos respuesta a nuestras demandas no sólo darle vueltas a la problemática», subrayó el líder sindical.

Macedo Negrete, advirtió que la oficina de la Subsecretaría será liberada hasta que exista una interlocución directa de Estrada Rodríguez con la Delegación DIII-6 a fin de que se atiendan todos los pendientes económicos como los más de 26 millones de pesos correspondientes a los jubilados de la etapa número 14, los eventuales, los estímulos por años de servicio y algunos procesos administrativos con directores.

Para el secretario general de la Delegación institucional, la petición de acercamiento al diálogo con el nuevo funcionario federal es que haya una señala de que la federalización de la nómina educativa «va en serio» y que no tiene tintes electorales de cara al 2021, además de reafirmar su defensa por los derechos de los trabajadores siempre en un marco pacífico.

Anticipó, que si es necesario acudirá a la Ciudad de México para dialogar con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán a fin de solicitarle soluciones inmediatas a los rezagos en el sector educativo de Michoacán, y que a la fecha no han sido atendidos por ninguna autoridad.

Finalmente, Macedo Negrete consideró que la llegada de Estrada Rodríguez a la SEE, fue una «moneda de cambio» con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a fin de que saliera el ex titular de la dependencia Alberto Frutis Solís y pudiera iniciarse el proceso del diagnóstico en las escuelas de Educación Básica.

«Había un pleito muy fuerte entre la CNTE con Alberto Frutis, y para avanzar en sus problemas se pactó la llegada de Enrique Estrada, pero le recordamos al dirigente Víctor Zavala que la Coordinadora no es todo el magisterio y que también estamos nosotros», manifestó.