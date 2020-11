Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una empleada de una conocida cadena de comida rápida se quedó dormida mientras preparaba un sándwich para un cliente y el momento quedó grabado en un video.

El clip rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde los internautas ya dieron su opinión al respecto, algunos defendieron a la empleada, mientras que otros reclamaron su falta de profesionalismo.

Una parte de los internautas sugirieron que quizás la empleada trabaja largas jornadas laborales y por esa razón no descansa bien. Mientras que algunos señalaron que pudo sufrir una descompensación en los niveles de azúcar u otra enfermedad, como la narcolepsia.

Hasta el momento no se sabe exactamente en qué sucursal de la empresa Subway se grabó este video, pero de acuerdo con una publicación en Twitter, esto pasó en la ciudad de Oregón, en los Estados Unidos.

stopped to Subway in Oregon before I head back to Louisiana and BRUHHHHH! 😒 pic.twitter.com/W7YACCa9r4

— There will NEVER be another Bean. (@iJustBeKoolin) November 16, 2020