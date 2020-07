Estados Unidos (MiMorelia.com).- A través de redes sociales se difundió un vídeo donde aparentemente el empleado de una tienda en Estados Unidos, agrede a un cliente porque supuestamente robó una barra de chocolate.

En la tienda Dick´s Sporting Goods, en Estados Unidos, un empleado aseguró que un cliente, Aaron Buckenmeyer de 36 años, puso en su bolsa una barra de chocolate que no pagó, por ello, el empleado de la tienda sometió al cliente sujetándolo del cuello y derribándolo.

Por su parte el empleado refirió a la policía que mientras la pelea, Aaron Buckenmeyer le tocó los genitales, por ello, siguió sujetándolo, además, al momento de la pelea la barra de chocolate cayó de una de las bolsas de Aaron.

Los oficiales canalizaron al cliente a un hospital para asegurarse de que no tuviera un posible traumatismo craneal, mientras que el empleado de la tienda fue arrestado.

The “security” guard repeatedly lies about being assaulted by the customer as he punches him repeatedly in the head pic.twitter.com/Kfn2jX0lst

— GLizzo (@ebonymystique) July 3, 2020