Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales circula un video en donde se observa a un empleado de la aerolínea Interjet agredir a un cliente a golpes.

Por ese motivo, los cibernautas lo bautizaron como «Lord Interjet«, de acuerdo a la información que trasciende, los clientes de la aerolínea reclamaban los retrasos y fallas en dicho aeropuerto, sin embargo el empleado que se desconoce su identidad, caminó hasta un hombre que lo grababa.

«No me grabes, no me grabes» dijo el empleado de Interjet.