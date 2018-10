Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al calificar “grave” la presunta filtración de documentos oficiales de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la diputada local, Cristina Portillo Ayala, adelantó que emprenderá acciones legales por daño moral.

La legisladora local por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hizo alusión a notas informativas publicadas por medios impresos y digitales en las que se señala que el órgano fiscalizador le inició un proceso por el supuesto desvío de 3.3 millones de pesos en programas de apoyo para las mujeres aplicados por la entonces Secretaría de la Mujer, en el 2011.

“Yo estuve en funciones del 11 de enero al 8 de mayo de 2011, que fue cuando me separé del cargo, en este periodo no firmé ningún documento de pago de cheques de programas federales ni de programas estatales, porque los recursos comenzaron a ejecutarse a partir de la segunda quincena de junio de 2011”, explicó.

Fue enfática en el sentido de que hasta el día de hoy no ha recibido notificación alguna: “es grave la manera en que se vienen conduciendo los funcionarios de la Auditoría, que los supuestamente implicados en alguna situación legal nos enteremos desafortunadamente por los medios de comunicación, y no por ningún procedimiento legal apegado a nuestra propia defensa; hay un grave daño al honor”.

Para Portillo Ayala, el asunto tiene una intencionalidad de “golpeteo político”, derivada de su designación como integrante de la comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en la actual legislatura.

“Vamos a revisar la filtración de documentos, vamos seguramente a proceder legalmente contra los funcionario que filtran documentos de manera irresponsable, porque yo tengo un derecho a defenderme y me tienen que notificar”, insistió.

En entrevista por separado, el presidente de la comisión Inspectora de la ASM, Marco Polo Aguirre Chávez, dijo no tener conocimiento oficial sobre las imputaciones que se le hacen a Cristina Portillo, para luego añadir que el tema no le impide a la morenista desempeñarse como integrante de la comisión en asuntos que no le atañen personalmente.

