Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este lunes la empresa petrolera italiana Eni anunció el hallazgo de un nuevo yacimiento (Saasken-1) correspondiente a la ronda 2.1, y se espera obtener entre 200 y 300 millones de barriles de crudo.

Según su comunicado, Saasken-1 fue realizado en el bloque 10, en el que se ubica en la cuenca sureste del Golfo de México y fue perforado a una profundidad de 340 metros y alcanzó una profundidad total de tres mil 830 metros.

#Mexico is a core country in our strategy of future organic growth. This new discovery is opening a potential commercial outcome of Block 10. 👉 https://t.co/rSBgjWAYtj pic.twitter.com/pBSVAVr8rA

— eni.com (@eni) February 17, 2020