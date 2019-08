Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de que la cantante Dulce María denunciara que fue víctima de estafa, la empresa organizadora aclara que no fue así.

Denise Romero, directora del jardín de eventos donde se realizaría la boda, declaró para la revista Quién que no cometió ningún fraude.

Según la organizadora, la cantante y su prometido habían vendido su boda a una revista. El organizador de la boda solicitó el espacio Jardín Rincón Meztitla de manera gratuita o con un descuento a cambio de publicidad. El Jardín aceptó esta última opción.

Romero dijo que los novios cancelaron la boda debido a que no contaban con una autorización por parte de la iglesia. Pese a que consiguieron el papel, Dulce María y Francisco cancelaron.

Días más tarde, la coordinadora confirmó la fecha para el evento que se llevaría a cabo el 19 de octubre. En el contrato también se muestra que el Jardín solicitó un adelanto del 20 por ciento. No obstante, ignoraron esa parte.

De acuerdo con el contrato firmado por ambas partes, en caso de cancelación sólo se regresaría el 10 por ciento por penalización. Sin embargo, la directora del lugar se sintió intimidada debido al peso de la pareja.

“Hablé directamente con Paco y me dijo: ‘No tengo ningún problema contigo, pero si no nos regresas el dinero sí habrá problemas. Sí me dio miedito y les propuse regresarles el 30% del depósito y para dejar la fiesta en paz les dije que les regresaba el 50 por ciento.

“Luego me dijo que no, que aceptaban el 30 por ciento que les había dicho y que hacían la (boda) civil y que se quedaban con la fecha. Se les hizo llegar el nuevo contrato en el que debido a la cercanía con la fecha de la boda, en caso de cancelación ya no aplicaría devolución alguna. Días después me manda un mensaje la wedding planner para volver a cancelar y fue ahí donde todo estalló”, finalizó.