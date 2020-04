Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al igual que cientos de michoacanos, María Guadalupe y Teresa recibieron sus órdenes de pago correspondientes al crédito para autoempleo, contemplado en el Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas, que les permitirá seguir adelante con sus negocios.

Por medio del Plan Emergente, la administración estatal ha dispuesto un fondo de mil millones de pesos para apoyo crediticio a 10 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) de la entidad, en una acción coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El esquema de apoyo de microcréditos operado por el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), busca beneficiar a cuatro mil MiPymes; otorga hasta 6 mil pesos a pequeños negocios o comercios, como tiendas de abarrotes, tortillerías, fruterías, venta de ropa, talleres mecánicos, mercerías, entre muchos otros.

María Guadalupe Ferreyra, aseguró que comprará una parrilla y unas bancas que requiere para su negocio de venta de tamales, corundas y atole, ubicado en la colonia Lomas del Durazno, de la capital michoacana.

La beneficiaria explicó que de las ventas que logra en ese establecimiento dependen tres personas. En su opinión, el apoyo que le brindó el Gobierno de Michoacán, por medio del crédito de autoempleo, “es muy importante, este Gobierno se preocupa por su gente”, apuntó.

Teresa Cortés tiene su peluquería en la colonia Villa Magna, en la zona poniente de Morelia, en donde realiza cortes de cabello a damas, caballeros y niños, actividad que le permite obtener recursos para el sostenimiento de tres niños.

Cortés Ortiz refirió que hizo dos intentos por obtener el crédito, ya que en el primero no integró debidamente su expediente. Con esa experiencia, lo volvió a intentar el 4 de abril “y hoy me están entregando el recurso, lo voy a destinar a comprar máquinas que se me habían descompuesto y para pagar luz e internet, los tenía saturados debido a que por la contingencia, no hay clientes”.

