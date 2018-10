Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera paralela, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) tiene en curso dos procesos: el primero para determinar si hubiese contratación de servicios con empresas “fantasmas”, y el segundo para conocer si las adjudicaciones directas en instancias gubernamentales sobrepasan a las licitaciones públicas.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA, Rafael Villaseñor Villaseñor, informó sobre la reciente emisión de solicitudes a dependencias como el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (Cadpe), la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Servicios de Salud (SSM), el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Michoacán (IFEEM)), y por otro lado, el Ayuntamiento de Morelia, para que informen sobre los procesos para la adquisición de bienes y servicios.

Creemos que tienen mayores adjudicaciones directas y que más bien la excepción es hacia la licitación pública, cuando tiene que ser al revés; lo general es la licitación pública y la excepción como tal es invitar a cuando menos tres (empresas), y la adjudicación directa es en casos muy específicos, pero pareciera que en los últimos años ha ocurrido totalmente lo contrario y eso es lo que estamos solicitando que nos informen

En entrevista, aclaró que no parten de alguna base de información concreta, sino de la presunción -a partir de versiones verbales- en el sentido de que las adjudicaciones directas podrían rebasar los límites de la excepción.

“La intención es confirmar lo que se dice, y (de ser así) verificar por qué está ocurriendo esa situación. Al final, son opciones legales, no es que sea ilegal, pero hay que verificar que efectivamente esté justificado y que no se use ningún tipo de artimaña o cuestión para evadir las licitaciones públicas”, concluyó, sin dejar de referir que todavía no recibe respuesta a tales solicitudes, sin embargo, las instancias requeridas están dentro del tiempo legal para hacerlo.

Van tras empresas “fantasma”

Por otro lado, el mismo órgano al interior del Sistema Estatal Anticorrupción solicitó a la Secretaría de Salud, al Seguro Popular, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y al Ayuntamiento de Morelia información sobre la contratación y pagos realizados a empresas.

Villaseñor Villaseñor planteó que lo anterior les permitirá identificar si dentro de esas empresas contratadas hubiese alguna de las que tiene clasificadas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como “fantasma”, mismas que desde el 2014 a la fecha habrían facturado más de 2 billones de pesos, según información del jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, publicada en medios de comunicación.

Fue enfático en el sentido de que las solicitudes de información no corresponden a un tema “inquisidor”, pues los integrantes del Comité no son autoridades, sino ciudadanos: “La finalidad es que las dependencias se verifiquen a sí mismas, y de ser así den vista al órgano interno de control para que haga una auditoría para ver si cumplieron o no”.

El entrevistado pormenorizó que la respuesta de la Secretaría de Salud versó en el sentido de que la solicitud debía dirigirse al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE), ya que no realiza directamente los procedimientos de contratación.

“Ello parcialmente es cierto, pero nosotros no le estamos diciendo que informe sobre los procesos de contratación, sino (que indique) si formalizaron algún contrato y qué pagos realizaron a este tipo de empresas”, indicó.

Anticipó que dada la respuesta que recibió de la instancia de Salud a través de la plataforma de transparencia, y todavía en espera de que responda a otra solicitud que se presentó vía Oficialía de Partes, apelará al derecho de interponer una queja ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP).

Agregó que la respuesta de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo versó en el sentido de que el peticionario aclare la solicitud de información: “No entiendo qué es lo que quieren que aclare, porque en un juego de palabras pareciera que dicen que no emiten los comprobantes fiscales, pero les vamos a hacer la aclaración”.

Por último, expuso que en el caso del requerimiento que realizó al Ayuntamiento de Morelia aún no recibe respuesta, pero la autoridad local todavía está dentro del plazo legal para cumplir.

Flv Nz