Hong Kong (MiMorelia.com).- Encerrados y sin distracciones de los visitantes, un par de pandas del zoológico Ocean Park de Hong Kong se aparearon después de casi una década de indiferencia mutua y fallidos intentos para logar su reproducción.

Según información de medios nacionales, desde que se suspendieron las visitas al parque temático, por la pandemia del coronavirus, la hembra Ying Ying y el macho Le Le se tienen únicamente como compañía.

Ambos animales tienen 14 años. Las hembras panda maduran sexualmente a los cinco años y los machos a los siete.

Michael Boos, director de conservación del zoológico, dijo que todo el personal se encuentra entusiasmado ante un posible panda bebé.

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. «We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species,» the park’s Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 6 de abril de 2020