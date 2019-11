Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- Alumnos del Colegio de Bachilleres #30 de Maravatío, institución impulsada por el Movimiento Antorchista participaron en el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana, llevado a cabo en el cuadro principal de la cabecera municipal, con una colorida presentación de música, danza y deporte.

Los más de 500 alumnos con los que cuenta la institución desfilaron en los contingentes de escolta, danza, banda musicalizada, tabla rítmica, zancos, pirámides, futbol, basquetbol, rondalla, entre otros; asimismo, con carteles mostraron su apoyo hacia el plantón que mantiene el antorchismo nacional y otras organizaciones, como la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), de la que son miembros, afuera de la Cámara de Diputados, exigiendo no se hagan los recortes al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2020, que afectaría a la población más pobre del país, así como a las necesidades del sector educativo.

En este sentido, la subdirectora del plantel, Violeta López Tovar, mencionó que en las escuelas impulsadas por el Movimiento Antorchista no solo se les enseñan los conocimientos académicos, sino también se fomenta la cultura, el deporte y se les hace saber de las condiciones en las que se desarrolla el país y el mundo, mismas que generan pobreza e indiferencia de los gobiernos para ayudar a generar condiciones de vida dignas para la clase trabajadora, como pasa actualmente en la república mexicana.

López Tovar aseguró que los jóvenes que tienen contacto con Antorcha aprenden a ser solidarios ante las injusticias sociales, las cuales no solo afectan a campesinos, sino a todo el pueblo, al que pertenecen los estudiantes, hijos, en su mayoría, de padres pobres. Dijo además que en próximos días saldrá un contingente de alumnos y profesores a reforzar el plantón que no se retirará mientras no haya soluciones en favor de los que menos tienen.

Por: Boletín/CA