Estados Unidos (Rasainforma.com).- La vacuna contra el Covid-19 de Moderna fue autorizada por parte de la Agencia de Fármacos y Alimentos (FDA) para su uso de emergencia en Estados Unidos.

“Hoy, la FDA emitió una autorización para el uso de emergencia de la segunda vacuna para la prevención del Covid-19. Esta autorización de uso de emergencia permite que la vacuna de Moderna contra el Covid-19 sea distribuida en Estados Unidos en individuos de 18 años o más”, informó la Agencia en un comunicado.

We just announced that the FDA has authorized the Moderna COVID-19 Vaccine in the U.S. for emergency use to prevent COVID-19 in individuals 18 and over. The Moderna COVID-19 Vaccine has not been approved or licensed by the FDA. https://t.co/zyd6dfJr53 pic.twitter.com/oNeB3DXazu

