Estados Unidos (MiMorelia.com).- Una mujer de Wisconsin, EU, se quemó el rostro al tratar de incendiar la camioneta de su novio.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver a una mujer vaciar lo que parece ser gasolina en el interior de la camioneta que está estacionada en medio de dos automóviles en lo que parece ser un estacionamiento.

Kelly S. Hayes de 34 años de edad, en una acción impulsiva la llevó a prender fuego a la camioneta de su pareja; dicho por autoridades locales, Kelly rompió los cristales del automóvil con un bate de béisbol y roció de gasolina el interior para después prenderle fuego, sin embargo, no salió como esperaba, pues al encender un cerillo el flamazo le alcanzó la cara y la lanzó medio metro hacia el suelo.

This what happens when you wanna be a crazy bih but you not smart 💀😭😭 pic.twitter.com/OV1JISmkON

— Eric Whoreman (@BRob_ThatGuy) July 23, 2020