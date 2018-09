Por: Sayra Casillas/@Sayracasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 30 perros de distintas edades y tamaños, todos criollos, que se encontraban en situación de abandono, encontraron una familia este domingo, en el marco de la Feria de Adopción que efectuaron las agrupaciones Miis Peek y Lors Perruna.

Cada tres semanas ambas agrupaciones se dan cita sobre la calzada Fray Antonio de San Miguel, en esta ciudad capital, con la esperanza de que personas amorosas y bien intencionadas brinden una segunda oportunidad a perros y gatos rescatados de la calle.

Es así como en lo que va de este año, han logrado que aproximadamente 200 animalitos, vacunados, esterilizados y desparasitados, estén insertos en un hogar.

Mariana Bazani Esquivel, representante de los grupos de adopción Miis Peek y Lors Perruna explicó que en la Feria que se llevó a cabo este domingo estuvieron sujetos a adopción alrededor de 50 perros, de los cuales aproximadamente 30 encontraron familia.

Explicó que no se trata sólo de otorgar el perro a los solicitantes, sino que llevan un seguimiento puntual de cada caso, para corroborar que efectivamente estará en un lugar adecuado.

“La mayoría de los que nos adoptan son tallas medianas o chicas, es un problema fuerte porque a los perros grandes, tanto de edad como de estatura, no los adoptan tan fácil. El French, el Chihuahua o Salchicha son los más solicitados”, explicó.

En entrevista, mencionó que por cada perrito rescatado de la calle, gastan un promedio de mil pesos (dos vacunas, cada una de 150 pesos; 500 pesos de la esterilización; 50 pesos de la desparasitación; más el collar, la placa y una correa), monto que se eleva con los que están enfermos y requieren algún tratamiento específico.

Por tal motivo, explicó, durante las mismas ferias venden frituras y algunos postres para recaudar fondos, aunque sean mínimos, que les permitan seguir ayudando a más peludos.

A pregunta expresa, respondió que de un promedio de 30 animalitos adoptados les llegan a regresar seis o siete.

“No queremos ser elitistas pero a quienes van a adoptar a un perro grande les pedimos que sean dueños de la casa, porque si rentan luego cuando se mudan el perro grande no entra tan fácil en otra casa… tratamos de tener ciertos filtros para evitar en la medida de lo posible que nos regresen un perrito”, planteó.

Las imágenes de los perros que no fueron adoptados en esta feria son circuladas a través de las cuentas oficiales de Facebook de las agrupaciones promotoras de esta noble causa, por lo que si usted no tuvo la oportunidad de asistir pero tiene la intención de brindar un hogar a alguno de ellos, puede establecer contacto por esa vía.

Finalizó con el siguiente mensaje: “estén conscientes de la tenencia de un perro o un gato, que van a vivir no menos de doce años, periodo en el que nuestra vida puede cambiar, pero así como medimos la cama para que quepa en el departamento debemos pensar en un espacio para él a donde vayamos, así me case, así me independice, esa es la situación, que vean que los animales no son desechables“.

AC