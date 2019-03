Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- En un intento por obtener una foto, una mujer terminó siendo atacada por un jaguar en el zoológico Wildlife World de Arizona, en Estados Unidos.

A decir de los testigos, la mujer ingreso en el espacio reservado para el felino para realizar una fotografía, momento en que el jaguar la atacó.

Uno de los visitantes del recinto observó el hecho y acudió a ayudar a la mujer de 30 años, mientras otras personas trataban de distraer al animal para que este la soltara.

“Mi madre, al ver lo que estaba sucediendo, introdujo una botella de agua a través de la valla y comenzó a sacudirla cerca del jaguar, que acudió hacia ella y soltó a la chica”, narró un testigo.

La víctima fue atendida por personal médico y llevada a un hospital en donde atienden las múltiples lesiones que sufrió, mismas que no ponen en riesgo su vida.

GRAPHIC VIDEO ALERT

Just in to #12News: a woman was attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo. This video of the victim and the jaguar comes courtesy of Adam Wilkerson. pic.twitter.com/o6wmlda4Ey

— Mitch Carr (@mitchcarrtv) March 10, 2019