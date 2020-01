Irán (MiMorelia.com).- En Irán la cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene precio y son 80 millones de dólares los que se pagan.

Es uno de los organizadores de la procesión fúnebre del general Qassem Soleimani quien pidió a los iraníes donar un dólar para ofrecer recompensa por “la cabeza” de Trump.

Fue durante la procesión fúnebre en Mashad que inició el movimiento contra el presidente estadunidense.

Entre algunas de las amenazas que han realizado se encuentra el ataque a la Casa Blanca.

“Podemos atacar la propia Casa Blanca, podemos responder a ellos en suelo americano. Tenemos el poder y, si Dios quiere, responderemos en el momento adecuado», declaró el diputado iraní Abolfazl Abutorabi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Irán responde a los ataques que ha lanzado, “será golpeado muy rápido y muy fuerte”.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense escribió: «Los Estados Unidos acaban de gastar dos trillones de dólares en equipo militar. ¡Somos los más grandes y de lejos los MEJORES del mundo! Si Irán ataca a una base americana, o a cualquier estadounidense, enviaremos algunos de esos nuevos y hermosos equipos a su manera… y sin vacilación!»

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020