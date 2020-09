Japón (Rasainforma.com).- Autoridades de Japón coordinaron la evacuación de cinco millones de personas al sur del país con la finalidad de evitar pérdidas humanas ante la llegada del Tifón Haishen, que ya provocó la cancelación de vuelos y alertas ante posibles inundaciones.

Funcionarios generaron estas acciones desde temprana hora del domingo para evitar víctimas y heridos, ya que a pesar de una disminución en la fuerza del tifón, se le considera como peligroso a tal grado de poder convertirse en uno de los más devastadores.

Woah – just got direct hit from one of those vortices, crazy! Managed to capture it departing cc @ReedTimmerAccu #typhoon #Haishen pic.twitter.com/hRiJ4cFrg5

— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 6, 2020