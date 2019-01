Hidalgo (MiMorelia.com/Redacción).- A raíz de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, que cobró la vida de 91 personas, y dejó decenas de heridos, perdió la vida el sobrino del alcalde de San Primitivo.

La información fue confirmada por el propio edil Juan Pedro Cruz Frías, que en breve conferencia de prensa informó a los medios que el cuerpo de su sobrino había sido identificado entre los restos de las víctimas.

En ese mismo sentido, el alcalde detalló que toda la familia es gente dedicada a trabajar el campo, por lo que desconocía qué hacía en la zona cuando ocurrió el desastre.

“Mi sobrino estaba dedicado a las labores del campo, su padre a eso se dedica. Me preguntan cómo llego ahí, no he podido platicar mi primo, quiero pensar que por las redes sociales”, dijo.