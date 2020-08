En los últimos 12 meses de gestión se trabajará a “tambor batiente”: Morón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Ha sido un gran honor servir a las y los morelianos, hemos puesto toda nuestra pasión, andamos todos los días de arriba para abajo, faltan muchas cosas por hacer pero ya vendrán otros tiempos, creo que este país se va a ir consolidando y avanzando en esta transformación planteada, que a la gente se le haga justicia, y espero que Michoacán tenga ese derrotero de transformación importante y que Morelia continúe con esta visión”, expuso el presidente municipal, Raúl Morón Orozco.

En lo que fue la última de las ediciones regionalizadas de su Segundo Informe, ahora en la Tenencia de Santa María, el alcalde destacó: “nosotros sólo hemos sentado los cimientos de lo que puede ser este gran municipio que heredamos de don José María Morelos y Pavón, con su gran ideario de justicia social, de entrega incondicional a las causas de nuestra gente, en ese ideario nos inspiramos y así vamos a trabajar en cualquier lugar que estemos”.

Expuso que la presente administración va a terminar (en un año más) “a tambor batiente”, porque se va a dejar el camino limpio para los que lleguen a gobernar, y pidió a la población “actuar para no permitir que regresemos al pasado, (o) a reproducir los vicios del pasado, a mí ni me interesa tanto que castiguen a la gente, nomás me interesa que ustedes sepan lo que hacían para que nunca más permitan que se haga, que se abuse del poder, que se enriquezcan con el poder, no es ético, no es moral, no permitan ustedes que esto pase”.

Destacó que en la recta final van a trabajar con más intensidad, “vamos a ir con más intensidad, vamos a ir más adelante, vamos a tener que acelerar el paso, vamos a cerrar como en las carreras deportivas, (en las que) en los últimos minutos son los más intensos, en los últimos metros es cuando echemos toda nuestra energía, el gobierno todo va a andar con ustedes”.

Agregó que “ya aprendimos cómo convivir con la pandemia por lo que le voy a pedir a mis funcionarios que caminen las calles, que recuperen las necesidades (de la gente), que vean qué nos más podemos hacer para hacer lo que más podamos”.

Asimismo, dijo que Morelia se transformó, “recuerden hace dos años cómo estábamos (…) parecía zona de guerra, hoy no”.

En este sentido, expresó que se recuperaron la Plaza Juárez, la de Armas, la Plaza Melchor Ocampo, en la que se repararon las Fuentes danzarinas, con “sólo el diez por ciento de lo que querían cobrarnos” (320 mil pesos, en lugar de tres millones de pesos).

Asimismo se recuperó el sistema de iluminación de la Catedral y anunció que este año se realizará la iluminación de la avenida Acueducto (con cuatro millones de pesos) y la calzada Fray Antonio de San Miguel (con un millón de pesos).

Por otra parte, resaltó que en Morelia “se acabaron los ‘moches’, pues antes cuando se daba un obra les pedían a los constructores del 10 al 25 por ciento de lo que les daban de obra y ahora ya no les pedimos nada, (mientras que) hoy hacemos las obras con empresas morelianas, hemos contratado 160 empresas que han hecho muy buen trabajo”, con ello, insistió, se demostró que se puede gobernar de otra manera.

