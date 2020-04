Corea del Norte (Rasainforma.com).- En las últimas semanas Corea del Norte ha sido una incógnita a nivel mundial, si bien es sabido que el país asiático es muy hermético, no se sabe de la situación actual de coronavirus y se añaden los fuertes rumores sobre su muerte.

Sin embargo, ante dichos rumores, un medio estatal de Corea del Norte, informó que el líder Kim Jong-un mandó un mensaje de agradecimiento a los trabajadores que laboran en una instalación gubernamental en el distrito de Samjiyon.

La agencia rusa Itar Tass rescata que el diario Rodong Sinmun habría publicado en sus páginas “El supremo líder Kim Jong-un agradeció a los trabajadores que con su esfuerzo crearon la ciudad de Samjiyon”, sin embargo no se dan más detalles ni del mensaje ni del líder norcoreano.

Kim jong UN, the supreme leader of the democratic People’s Republic of Korea (DPRK), has expressed his gratitude to the workers who supported the construction of samjiyon, the workers’ party newspaper rodong sinmun reported Thursday. pic.twitter.com/UxPysrARfX

— China Facts (@China_Fact) 26 de abril de 2020