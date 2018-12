Morelia, Michoacán (Boletín).- En México, cada día nacen en promedio 26 bebés de niñas menores a los 15 años, por lo que aún se requiere profundizar en materia de educación sexual y prevención de embarazos no deseados, apuntó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la LXXIV Legislatura local, quien señaló que se trabaja en propuestas Legislativas para abonar al fortalecimiento de las estrategias nacionales y estatales que se impulsan en materia de prevención.

La legisladora refirió que aún y cuando pareciera abundante la información sobre los métodos anticonceptivos, lo cierto es que México se mantiene en el primer lugar de América Latina en embarazos de adolescentes.

Aludió a las estadísticas del INEGI que señalan que, en el último año en nuestro país, se registraron un total de nueve mil 748 nacimientos con madres que declararon tener menos de 15 años cumplidos, lo que representa un promedio de 26.7 nacimientos al día.

En México, los gobiernos han descuidado su responsabilidad en torno a una política de educación sexual seria y amplia hacia la población en todas sus franjas de edad, sólo hemos visto campañas temporales relacionadas principalmente al uso del preservativo o bien algunos esfuerzos de la iniciativa privada al respecto

Refirió que pese a la cantidad de información que existe a la mano en temas de sexualidad, lo cierto es que ésta no implica que exista una educación en la materia que permita prevenir no sólo embarazos no deseados, sino también enfermedades de transmisión sexual.

“El 49 por ciento de los jóvenes no utiliza ningún tipo de método anticonceptivo durante su primera relación sexual, además de que el 3.7 por ciento de quienes empiezan su vida sexual no utilizan protección por considerar que la sensación del coito es distinta”.

Miriam Tinoco Soto apuntó que es tarea del Poder Legislativo reforzar el marco legal de manera que las autoridades administrativas, asuman con mayor seriedad la implementación de una política pública para fomentar una educación sexual que permita no sólo la protección en la salud de la población, o la planificación familiar, sino una vida sexual plena entre las y los mexicanos.

Según el Consejo Nacional de Población en México se tiene una tasa de fecundidad adolescente de 77 nacimientos, por cada mil mujeres, quienes tienen entre 15 y 19 años de edad, es apremiante garantizar que la información sobre la prevención llegue a los adolescentes, además de que los mismos tengan acceso a educación sexual, conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, acceso a métodos anticonceptivos y la erradicación de estereotipos de género.

