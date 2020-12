Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La vacuna contra el Covid-19 no estará a la venta en nuestro país, solo el gobierno de México podrá adquirirla, distribuirla y aplicarla de forma universal y gratuita para toda la población, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, durante la conferencia de prensa del pasado viernes para informar sobre la situación de la pandemia.

Reiteró que para lograr ese propósito México participa en el mecanismo multilateral Covax de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para tener la posibilidad de adquirir 51 millones de vacunas suficientes para 20 por ciento de la población.

Además, se tienen contratos con AstraZeneca por 71.2 millones de dosis, con Pfizer por 34.4 millones y CanSino hasta por 35 millones. Está en proceso de análisis y formalización un contrato con Janssen por 22 millones de dosis.

La vacuna contra Covid-19 será gratuita desde la primera hasta la última fase de aplicación, “nadie en el sector privado puede venderla, sería un fraude si alguien quiere cobrarla”, subrayó.

Dio a conocer que el documento Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la Covid-19 en México contiene todos los lineamientos que trabajó el grupo técnico asesor de expertas y expertos, después de analizar toda la información con base en la evidencia científica disponible.

Las 32 entidades federativas serán prioritarias y el desarrollo de las fases de vacunación se basarán en tres ejes: primario por edad, que determina el riesgo de complicaciones y fallecimiento; la existencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad y sobrepeso, y la dinámica de la epidemia de Covid-19.

Al detallar las medidas que se aplicarán en la Ciudad de México y en el Estado de México a partir de este sábado 19 de diciembre y hasta el domingo 10 de enero de 2021, señaló que permanecerán abiertas todas las actividades económicas consideradas como esenciales. “Es muy importante no caer en pánico y no propagar noticias falsas; no habrá escasez de alimentos o insumos. Pedimos que no acudan a hacer compras masivas”.

Resaltó el trabajo conjunto con ambas entidades federativas en la estrategia para disminuir los contagios con respecto a lo que podrían ser escenarios más complejos si no hubiese medidas de contención como sana distancia individual y colectiva, uso correcto de cubrebocas, atención oportuna de la enfermedad, y la meta es que haya menos hospitalizaciones con respecto a la disponibilidad de camas.

Boletín/SJS