Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán no hay niñas, niños ni adolescentes susceptibles de ser adoptados, debido a que continúan abiertas las carpetas de investigación contra sus familiares por presunta violencia, confirmó la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad, Rocío Beamonte Romero.

En entrevista exclusiva, informó que los 392 menores que están bajo resguardo del DIF estatal no pueden ser entregados en adopción porque no han sido liberados jurídicamente.

Además, reveló que hay un registro de menores de edad que han pasado hasta 15 años en los albergues, ante la falta de seguimiento a sus carpetas de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pero es una situación que se está revirtiendo gracias a la coordinación que ahora existe entre dicha dependencia y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En este momento, dijo, el 3 por ciento de los expedientes se encuentra en proceso de cierre para que los niños puedan contar con la liberación jurídica y ser adoptados.

“Las carpetas luego se quedan en espera y eso nos atrasa el proceso; sin embargo, hoy, en esta coordinación, hemos avanzado mucho y también tenemos a un adolescente de 15 años, hombre, que está en proceso de convivencia para su adopción”, externó.

El Sistema DIF tiene a niños de cero a 17 años con 11 meses bajo su resguardo, incluidos aquéllos con discapacidades, problemas mentales y adicciones, e inclusive familias de hasta seis hermanos, para quienes se debe buscar a los mejores padres una vez que sean considerados expósitos, es decir, susceptibles de adopción.

“Nosotros buscamos a los mejores padres para nuestros niños, pero no tenemos a los mejores niños para los padres que buscan adoptar. Yo no tengo hijos de artistas, sino niños que han sido violentados, y en esa condición tenemos que trabajar con el niño y los posibles padres adoptivos”, sostuvo la funcionaria estatal, tras referir que el proceso de adopción normalmente es de menos de un año; sin embargo, se hace largo porque las personas quieren solamente bebés.

En este tenor, puso el ejemplo de una niña de 6 años liberada jurídicamente, pero con dificultades para ser adoptada porque presenta discapacidad múltiple.

De enero a agosto de este año, 75 niños han sido reintegrados a sus familias nucleares (padres) o extensas (abuelos o tíos); además, 38 adolescentes que cumplieron la mayoría de edad han salido del Sistema DIF como lo establece la norma.

Beamonte Romero subrayó, por último, que “la pobreza no es símbolo de violencia, como se podría llegar a pensar. A veces el tema es que la mamá tiene cuatro hijos y trabaja pero no obtiene lo suficiente para darles de comer o tiene que dejarlos con el hijo mayor, y la gente dice que los tiene en abandono, y no; ahí hay apego con la mamá, por eso nosotros lo que hacemos con los DIF municipales es coordinar para que los puedan apoyar con alimento e incluir en programas sociales”.

Requisitos para adoptar en Michoacán

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán, para realizar el trámite, el solicitante deberá tener aptitud física, psicológica, moral y contar con medios suficientes para proveer subsistencia, cuidado y educación a quien se pretenda adoptar.

También debe presentar carta de intención, manifestando la voluntad y los motivos para adoptar dirigida al director general del DIF; identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, acta de nacimiento; en su caso, acta de matrimonio o constancia de concubinato; dos cartas de recomendación de personas que no tengan parentesco con el solicitante y dos fotografías a color tamaño pasaporte.

Además, estudios médico, socioeconómico y psicológico, con fechas de expedición no mayor a seis meses; carta de antecedentes no penales y constancia laboral.

