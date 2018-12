Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la salida de los jugadores Diego Valdés, Carlos Guzmán y Salvador Reyes, el director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández Ayala, comentó que analizan si es necesario reforzarse para el torneo Clausura 2019, el cual comienza el próximo 4 de enero del siguiente año.

El entrenador también descartó los rumores sobre las llegada a la institución michoacana de jugadores como Raúl “Dedos” López de Pachuca o Matías Alustiza, quien pertenece al Atlas, y mencionó que en caso de hacer contrataciones se priorizará el mercado local.

“Son solo rumores, nosotros no los tenemos tan en nuestra lista, ya saben el perfil de jugador que buscamos nosotros, siempre valoramos la parte deportiva”, manifestó.

Ante la incertidumbre que hay en la afición michoacana por la falta de refuerzos, el técnico michoacano pidió paciencia, porque, dijo, la situación es diferente a hace unos años atrás en el que el equipo en la que se metió en problemas de descenso, por apostar a la cantera.

“En aquel tiempo recuerdo bien que siempre salían siete u ocho jugadores, y llegaron siete u otro jugadores por torneo, nunca se adaptaron; hoy no estamos haciendo eso, antes se movía mucho la plantilla, hoy no se ha movido, estamos integrando dos o tres menores más, que creemos que es la fórmula, pero no descartamos que puedan llegar uno o dos refuerzos”, sostuvo.