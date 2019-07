Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unas semanas de debutar en el torneo Apertura 2019, en Monarcas Morelia Femenil buscan tener el cuadro titular ideal para encarar el debut ante las Rayadas de Monterrey el próximo 15 de julio.

Al respecto, la delantera Dalia Molina reconoció que hace falta un mejor entendimiento con las nuevas jugadoras que se incorporaron al club michoacano como refuerzos para el próximo semestre de la Liga MX Femenil, pero, dijo, eso se dará al paso de las semanas.

«Se tiene que mejorar en poder trabajar en conjunto con los refuerzos, poder entendernos mejor, pero eso poco a poco se va ir dando», apuntó la delantera de Monarcas Femenil.

En ese sentido, Dalia Molina considera que colectivamente el equipo poco a poco demuestra una mejor cara en esta pretemporada, en la que han registrado dos derrotas, un empate y una victoria.

«Siento que ya estamos logrando tener un ritmo de juego competitivo, colectivamente veo al equipo mejor que como se comenzó la pretemporada, cada vez nos entendemos mejor, siento que se lograran cosas muy grandes» , aseveró.

A su vez, la defensa lateral Fernanda Sandoval coincidió en que a las Canarias les hace falta poder acoplarse más con las refuerzos de cara al torneo Apertura 2019, pero que resultados, como la victoria que consiguieron en Aguascalientes ante las Centellas de Necaxa, les da confianza de que pueden trabajar mejor.

«A pesar de que no estamos muy acopladas, todavía no jugamos en conjunto porque no nos conocemos del todo, pero se nos dio el resultado y eso nos pone felices», compartió.

La jugadora de la Monarquía agregó que en estas últimas semanas de pretemporada deben trabajar en mejorar «la mentalidad, la confianza o desconfianza excesiva, las ganas e intensidad en la cancha».

RMR