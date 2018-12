Morelia, Michoacán (Boletín).- “Las demandas de los habitantes de la capital michoacana siguen siendo ignoradas”, así lo manifestaron Rabí Núñez Medina y Rodolfo Lemus líderes del Movimento Antorchista en el municipio ante la nueva y repetida negativa de las autoridades del ayuntamiento municipal.

Más de mil colonos acudieron a una nueva entrevista para entablar una mesa de trabajo con las autoridades municipales, siendo recibidos por Humberto Arroniz Reyes, secretario de ayuntamiento, Sergio Edén, encargado de la Secretaría de Efectividad e Innovación, quienes hasta la fecha no han logrado resolver las demandas planteadas por el pueblo moreliano.

Los líderes sociales mencionaron que desde años han estado en constantes movilizaciones para revisar el retraso de diferentes obras, algunas que llevan retraso de varios años, “el auditorio que está ubicado arriba de la Unidad Deportiva “Wenceslao Victoria Soto” tiene ya un retraso en la construcción de cuatro años, así como la Clínica Rural de Misión del Valle, la cual quedará trunca.” Enfatizaron.

Tanques elevados, redes de drenaje, colectores, pozos de agua, pavimentaciones, entre otras, son algunas de las demandas que exigen los colonos antorchistas ante las autoridades, demandas que, al parecer, no han sido escuchadas, y mucho menos atendidas.

“No nos daremos por vencidos y nos daremos a la tarea de luchar por los que menos tienen, somos una organización que no se da por vencida, la lucha va a ser muy difícil pero no imposible; le daremos seguimiento a cada una de nuestras demandas.” Finalizaron los líderes sociales.

AC