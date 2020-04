Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Morelia no tiene contemplado sanciones o acciones coercitivas en contra de ciudadanos, «no queremos ni debemos llegar allá porque aparte no tenemos facultad para hacerlo, si en algún momento se relaja la observancia de las medidas», dijo este miércoles Raúl Morón Orozco, edil de esta capital.

Dijo que el procedimiento es que el Consejo de Salubridad General establezca medidas, éstas deberán ser avaladas por la Cámara de Diputados y la de Senadores y cuando el presidente de México determine emitir un decreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe revisarlo de oficio para ver que no se violente ningún artículo constitucional, «mientras eso no se dé, no se puede avanzar en esas medidas».

Morón Orozco aseguró que están alineados con las recomendaciones del gobierno estatal que también observa las recomendaciones de la Federación y que sí acompañarán al Ejecutivo estatal en los ordenamientos del decreto para el aislamiento obligatorio publicado en el Diario Oficial el pasado lunes, sin embargo no lo harían en caso de que alguna medida transgreda la Constitución Mexicana, «en esa parte nada más, pero siempre vamos a actuar en el marco legal».

Explicó que «cuando nosotros protestamos el puesto de presidente municipal juramos respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado, así como las leyes que de ambas emanen, obviamente si hay en este decreto algo que transgreda, no lo haremos» refirió.

Añadió que él y otros alcaldes de 18 municipios más grandes están alineados con las recomendaciones de los gobiernos estatal y federal, «y el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, ha sido asequible y ha dicho que es el objetivo que tienen, salvar vidas, en eso coincidimos todos, pero siempre en el marco de la ley y de la Constitución”.

Asimismo hizo un llamado a la unidad, la solidaridad y la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, de los medios de comunicación y de la sociedad civil: «Podemos no coincidir, pero nuestra obligación es acatar las medidas dictadas por el Consejo de Salubridad General del gobierno de México, acatar las medidas de sana distancia e incidir para que todos estemos en casa, hoy los daños son graves, pero pueden ser peores, no sólo a la economía sino a la salud misma, si no acatamos las medidas que la autoridad sanitaria ha instruido».

Por: Fátima Miranda/rmr