Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los panteones municipales de Morelia se permitirán las bebidas alcohólicas, debido a que es parte de la misma tradición de la Noche de Muertos y en las ofrendas, indicó el secretario del Ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes.

“¿Qué es lo que no podemos hacer?, poner en la puerta policías o vigilancia para que no introduzcan cervezas, botellas de alcohol. No lo podemos hacer, porque en la tradición milenaria de nuestro pueblo, el rendirle culto a sus antepasados, creen que pueden tener una comunión y comparten con ellos; le llevan a la tumba muchas cosas que a ese deudo le gustaba en la vida, seguramente que a muchos de ellos, les gustaba el alcohol, el tequila o cerveza”, explicó el secretario de Ayuntamiento en entrevista con medios de comunicación.

Pese a que no habrá un operativo especializado en evitar el consumo de bebidas alcohólicas, el funcionario estatal aclaró que el llamado a la población es que no se exceda, que sigan las tradiciones y no se conviertan en una «cantina» los panteones.

“Debemos evitar el desorden, que alguien convierta eso en una cantina y que al rato haya borrachos en cada tumba del panteón municipal, eso no lo vamos a permitir, ningún exceso lo vamos a permitir”, recalcó el funcionario.

Arróniz Reyes reiteró que en todos los panteones municipales que se encuentran en Morelia hay un operativo especial para atender a la ciudadanía que llegue a visitar a sus difuntos, además de asegurar que se cuenten con los servicios elementales como agua potable, que no se cobre de manera desmedida los mismos por parte de los oferentes.

En el 2018, durante el Día de Muertos se reportò una cifra de más de 55 mil visitantes en los más de 40 camposantos que hay en el municipio de Morelia.

Por: Josimar Lara/