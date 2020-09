Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En el municipio de Pátzcuaro esta noche se celebrará el inicio de la Independencia con el tradicional grito pero de manera virtual y sin acceso al público, indicó el presidente municipal, Víctor Báez Ceja.

En entrevista con MiMorelia.com, el alcalde comentó que la indicación del gobierno del estado es que no se desarrollen eventos masivos, pero no por ello se debe dejar pasar la fecha, que es importante en la historia de México.

«Entendamos, hay un decreto del señor gobernador de no hacer desfiles, celebraciones del 15 de septiembre, pero el contexto es porque eso generaría aglomeraciones de habitantes, de ciudadanos, entonces se pondría en una línea de riesgo de que los contagios se puedan generar de manera vertiginosa. No es que no se celebre o no se lleve el recuerdo de nuestras fiestas, es no hacerlo público», explicó.

Ante esta situación, el edil comentó que esta noche se desarrollará el evento del tradicional «grito» del inicio de la independencia, sin funcionarios públicos, en el que solo habrá la presencia de la banda de guerra, que estarán en una área específica, además de que habrá vallas en la plaza pública para evitar la aglomeración de las personas.

El presidente municipal platicó que el grito será a partir de las 21:00 horas y la transmisión será por el Facebook oficial del Ayuntamiento de Pátzcuaro.

Además, dijo que previamente se tendrá el acto del encendido del «fuego patrio», de manera breve en el Palacio Municipal, en el que se recibirá a solo tres atletas, que llevarán la antorcha con la sana distancia y después se retirarán, para seguir las medidas de salud.

«Sí celebramos, sí recordamos las fiestas, pero no hay público, porque no compartimos ese riesgo con la gente (de contagios). Serán actos muy breves, solamente de tres minutos, en lo que yo acompañó a los atletas a que me den la antorcha para prender el pebetero, ingresamos y es el acto de honores a la bandera, abanderamiento y vitorear a nuestros héroes», adelantó.

Víctor Báez platicó que la idea también es dar un mensaje a la gente de que para que se puedan regresar a la «normalidad» se deben seguir los protocolos de salud, «porque somos la única defensa que tenemos, cuidarnos a nosotros mismos».

Por: Josimar Lara/SJS