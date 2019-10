Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tanto en la plataforma digital de Morena Michoacán como en el sitio web oficial del partido guinda a nivel nacional ya se encuentra habilitada una liga de acceso al sistema de prerregistros para las 300 asambleas o congresos distritales que se llevarán a cabo del 12 al 17 de octubre en cinco circunscripciones.

En Michoacán los congresos distritales para elegir a quienes tendrán los encargos siguientes están programados para el domingo 27 de octubre, con horario de registro entre las 8:00 y las 11:00 horas: coordinadoras y coordinadores distritales; congresistas estatales; consejeras y consejeros Estatales; y, congresistas nacionales.

Según las bases de la convocatoria publicada el pasado mes de agosto, sólo podrán participar quienes estén afiliados en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero registrado en el sistema SIRENA, hasta el 20 de noviembre de 2017.

Estipula que tanto el sistema como el padrón serán sometidos a auditorías técnicas que garanticen la integridad de la base de datos y que no exista ningún registro posterior a esa fecha.

Por lo anterior señala como requisito indispensable presentar: identificación oficial original (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o matrícula consular), o identificación con fotografía en el caso de los jóvenes de 17 años, sin excepción alguna.

Como se mencionó líneas arriba en las plataformas digitales de Morena ya se encuentra activada la siguiente liga de acceso al sistema de prerregistros para las asambleas distritales: http://registro.morena.si/public/5d93d8ce6eb5fe000bc9a5b8/form

En el mismo apartado, el delegado en funciones de secretario de Organización de Morena a nivel nacional, Leonel Godoy Rangel, informó que la plataforma de envío de QR de participación se encuentra operando ágilmente, y el interesado deberá recibirlo el mismo día de su registro, de ahí la importancia de que se revise tanto el buzón de entrada y de correo electrónico no deseado (spam), para que pueda proceder con la confirmación.

Para dudas o aclaraciones se pusieron a disposición las siguientes líneas telefónicas, en horario de 9:00 am a 8:00 pm: 5568835704, 5568835768, 5510475192, 5510473971, 5511889301, 5511904496, 5511893524, 5511913509, 5511892950.

En entrevista reciente, el exgobernador, Leonel Godoy, manifestó que todavía no hay una definición respecto a si habrá renovación de dirigencias por el método de encuesta o conforme al procedimiento plasmado en la convocatoria, lo que sí dejó en claro es no podrán participar quienes no sean electos en los consejos distritales.

“De esas asambleas distritales van a salir los que serán consejeros estatales, consejeros nacionales, miembros de los comités ejecutivos estatales y miembros del Comité Ejecutivo Nacional, quien no gane en su asamblea distrital no puede ser candidato, así es que primero tenemos que tener a los 10 de cada distrito y de ahí saldrán los presidentes estatales, al igual que la presidenta o presidente nacional, antes no se puede”, puntualizó.

A pregunta expresa, respondió que si llegara a determinarse la renovación de dirigencias por el método de encuesta tendrá que darse a conocer antes del 10 de noviembre, fecha en la cual están previstos –según la convocatoria- los congresos estatales.

R