Estados Unidos (MiMorelia.com).- El senador del estado de Texas, Ted Cruz, se encuentra inmerso en la polémica luego de que viajara a Cancún, Quintana Roo, mientras el estado estadounidense enfrenta diversos problemas ocasionados por tormentas de nieve.

Luego de que se divulgaran fotografías en las que se puede ver al legislador republicano en el aeropuerto de Houston abordando un avión con dirección a la playa del Caribe mexicano se dieron las críticas en su contra.

De acuerdo con una fuente anónima, Cruz tenía el viaje planeado junto a su familia desde hacía varios meses, por lo que a pesar de la situación que vive Texas decidió seguir con sus planes.

Just confirmed @SenTedCruz and his family flew to Cancun tonight for a few days at a resort they’ve visited before. Cruz seems to believe there isn’t much for him to do in Texas for the millions of fellow Texans who remain without electricity/water and are literally freezing. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe

— David Shuster (@DavidShuster) February 18, 2021