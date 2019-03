Morelia, Michoacán (Boletín).- El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se pronunció respecto a los primeros 100 días del Gobierno de la República, del cual se perciben avances en algunos rubros, pero grandes retos y desafíos.

El Dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, declaró que como izquierda opositora, crítica, progresista y responsable, señalará siempre las decisiones que perjudiquen a la ciudadanía o que signifiquen retrocesos, pero también aplaudirá lo que se haga bien.

“Estos primeros 100 días han sido intensos, controversiales, en comparación con el inicio de otros sexenios, con claroscuros, y desde el punto de vista del PRD ha habido más desaciertos que logros”, remarcó Soto Sánchez.

En su tradicional Conferencia de Prensa de los lunes, el Diputado Local calificó como negativo que en el tema de crecimiento económico, la expectativa haya caído de 1.9 a 1.6 por ciento, lo que redundará en escasa generación de empleo para satisfacer la demanda.

“Hay incertidumbre, los empresarios tienen temor de invertir en México, la decisión de haber suspendido el nuevo Aeropuerto, el bloqueo de las vías férreas que generó pérdidas económicas por 25 mil millones de pesos para la economía del país, por esos mensajes negativos que enviamos estamos teniendo ahora dificultades”, sostuvo Soto Sánchez.

El político michoacano señaló que los primeros 100 días del Gobierno Federal son los más sangrientos, comparados con el inicio de sexenio de otros ex Presidentes; en el tema de la corrupción que fue bandera política del actual Gobierno no se está cumpliendo, no hay detenidos; por otra parte, no se ha bajado el precio de las gasolinas.

El dirigente partidista reconoció que ha sido positivo lo relacionado a los programas sociales, sin embargo, lo que preocupa es de dónde saldrán recursos para subsidiarlos porque no hay crecimiento económico ni generación de riqueza, además se redujo la recaudación de impuestos en un 07 por ciento.

Y por otra parte, Soto Sánchez anunció que con motivo de un aniversario más de la Expropiación Petrolera, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), realizará el 17 de marzo en Morelia, un evento nacional con la participación de dirigentes de otras entidades del país, militantes y simpatizantes, para refrendar la defensa del petróleo y reiterar que el PRD nunca aprobó la Reforma Energética.

Estuvieron presentes en la Conferencia de Prensa, Helder Valencia Soto, Secretario de Finanzas, José Carlos Guzmán Grajeda, Secretario de Asuntos Electorales, Verónica Naranjo Vargas, Secretaria de Equidad de Género, Marvin Alexis Toledo Gallardo, Secretario de Asuntos Municipales y Desarrollo Regional, Orlando Atrián Díaz, Secretario de Operación Política, Brissa Arroyo Martínez, Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda, Gerardo Olloqui Estrada , Secretario de Política y Alianza y Karina Miranda Becerra, Secretaria de Desarrollo Rural.

ZM