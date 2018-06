Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el tercer y último debate de los aspirantes a la presidencia de la República, en el que uno de los temas de discusión fue lo referente al desarrollo educativo del país, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), Medardo Serna González dijo considerar que “todos los candidatos nos quedaron a deber” ya que se esperaba que salieran a relucir propuestas en favor de las universidades públicas estatales y de apto a la crisis financiera que enfrentan 10 de ellas “y eso no ocurrió”.

Dijo considerar que el tema de educación es muy amplio y el tiempo con el contaron los candidatos no fue suficiente por lo que “muchos temas relacionados con la Educación superior se quedaron en el tintero, esperábamos propuestas y no se trató el tema de la insuficiencia presupuestal, no se reconoció las capacidades tecnológicas y científicas que aportan al país las universidades públicas”.

“Hay mucho mucho todavía que apoyar que discutir y debatir en esa materia” dijo al mencionar entender que el formato del debate no se prestó para hacer las propuestas necesarias por lo que esperaría una mayor discusión al respecto ya que “la educación superior pública es el mayor bien público y no lo pareció así”

Y es que señaló que del acceso a la educación depende el ejercicio pleno de los demás derechos debido a que “hay una relación directora entre educación y calidad de vida y no se tocó, los derechos a la salud, la vivienda y la educación están correlacionados y era la oportunidad para que los candidatos abordaran el tema y no ocurrió”.

Serna González afirmó además que en materia de ciencia y tecnología “se quedaron en generalidades, unos piensan que con un celular en la mano ya estamos hablando de ciencia y tecnología, si estamos hablando de una aplicación de la ciencia pero creo que se quedaron muy cortos también en esa materia”.

Pues agregó que sin un sistema consolidado de ciencia y tecnología el país no avanzará y que sólo “uno de ellos candidatos habló de hacer cumplir la ley que indica que se debe destinar el uno por ciento del producto interno bruto a ese rubro y no se cumple”.

Al realizar un análisis del desempeño de los candidatos dijo que “estaban más preocupados en mantener algunos la simpatía de los votantes, otros en acrecentarla, fue muy evidente que venían muy preparados para los ataques, para los contragolpes y tampoco podemos esperar todologos pero cualquier candidato a la presidencia de la República debe tener conocimiento sobre la educación superior y su importancia para el desarrollo”.

AC