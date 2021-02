Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que en verano del 2020 se lanzaron tres naves desde la Tierra con dirección a Marte, con el objetivo de buscar cualquier rastro de vida, estas estarían próximas a descender en el planeta rojo.

Son tres naves de países diferentes las que arribarán a Marte: Emiratos Árabes, China y Estados Unidos.

🏈 TOUCHDOWN PERSEVERANCE!!!

Oh wait, sorry, we got a little carried away there… that’s in 11 days. #CountdownToMars with us!

Join in on https://t.co/BoVuItYDNn & watch Feb. 18th to see our @NASAPersevere rover touch down in the #SuperBowl of Mars — Jezero Crater. 🏆 pic.twitter.com/QpaQapLZs6

— NASA (@NASA) February 8, 2021