Ciudad de México (Rasainforma.com).- Esta mañana, desde las 06:00 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión virtual de urgencia con los líderes del Grupo de los 20 (G-20) para dialogar sobre el coronavirus.

Al respecto, en conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario nacional señaló que en dicha junta habló sobre la importancia de la familia, la recuperación económica, el monopolio de medicamentos, el cierre de fronteras y la no discriminación.

El presidente indicó que expresó su solidaridad y la del pueblo mexicano con los demás pueblos del mundo que padecen por la pandemia.

Indicó que para enfrentar esta crisis no basta con los hospitales, sino que se requiere la participación de la gente y destacó que la familia es la institución de seguridad social más importante.

“Acudimos al apoyo de las familias mexicanas para proteger a los adultos mayores para cuidar a los enfermos de diabetes, hipertensión, padecimientos renales, mujeres embarazadas”

Añadió que eso es parte fundamental en la estrategia, cuidarse unos a otros y añadió “Contamos con esta fortaleza, que es la familia”

Recuperación económica

López Obrador señaló que en el proceso de recuperación económica se debe dar atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal, “los que se buscan la vida como pueden” y enfatizó que al paralizarse la economía, estas personas resultan muy afectados

“La cooperación y apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores”, dijo.

Comercio de medicamentos

El mandatario también solicitó la urgencia de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y equipos, ya que dijo, hay escasez y acaparamiento de medicinas de los que tienen más posibilidades económicas, “Tiene que darse un trato humanitario no especulativo, no lucrativo”.

Tregua entre potencias

En su participación añadió que las grandes potencias tienen que ayudar para establecer una “especie de tregua” para que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera estabilizando la economía mundial.

Mensaje de ánimo

El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a rechazar el racismo y la discriminación, además de que se despidió con un mensaje ya conocido de él “ánimo, vamos a vencer”, con fraternidad universal.

Por: Ariana Castellanos/rmr