Rusia (MiMorelia.com).- En días pasados, los mexicanos Ahmed Aguilar y Erick Fonseca recibieron la Sputnik V, ambos llevan varios años viviendo en Rusia por lo que tuvieron acceso a la vacuna rusa contra el coronavirus.

Ambos hombres son los primeros mexicanos en recibir esta vacuna, Ahmed Aguilar explicó que tuvo mínimas reacciones a la dosis como fiebre “me recetaron paracetamol, me tomé uno en la noche y otro por la mañana y de ahí continué con mi vida normal, hasta la segunda dosis y no tuve ninguna reacción”. En tanto, explicó que su esposa Betzabé Zumaya quien es periodista de profesión fue a quien se le asignó la vacuna, pero debido a que está embarazada se le recomendó no aplicársela por lo que cedió la dosis a su esposo.

Asimismo, Erick Fonseca que también es periodista recibió la invitación a aplicarse la vacuna por lo que aceptó, dijo que no presentó ninguna reacción alérgica y continúo con sus actividades de manera normal.

“Yo no tuve absolutamente ningún efecto, no tuve fiebre como muchos afirman que les dio, bueno, si se puede considerar un poquito el dolor en la zona en que me la pusieron, fue lo único que tuve, no sentí malestar general”.

Ambos mexicanos refirieron que son dos componentes distintos de la vacuna, “el primero digamos que te inmuniza aproximadamente un 60% y la segunda dosis, viene a reforzar lo que hizo la primera y llegas al 91.6%”.

“Entre vacuna y vacuna son 21 días y después de la inyección no puedes hacer ejercicio, no puede mojarte la zona donde te pusieron la vacuna, no puedes tomar alcohol en los primeros días”.

En tanto, Erick finalizó su proceso de vacunación al recibir el segundo componente, sin embargo, no lo exime de no continuar con las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, el siguiente paso es sólo monitorear la elevación de los anticuerpos que genera su cuerpo.

“Yo les diría que es una vacuna segura, ya se publicó en The Lancet, el resultado de la fase tres, entonces hay que ponérsela, si queremos que esto termine y queremos que no mueran más personas tenemos que hacer algo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erick Fonseca (@mexicano_en_rusia)

Con información de Publimetro

Por: Redacción/E