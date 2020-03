Ciudad de México (Rasainforma.com).- El tema del coronavirus ha puesto en jaque a muchos gobiernos y su población, de acuerdo con información recabada por el diario El País, de España. Hasta el pasado 16 de marzo se han detectado 187 mil 563 casos de COVID-19 en el mundo, han fallecido siete mil 457 y se han curado 79 mil 809 personas.

Sin embargo es importante dejar en claro que a pesar de los números (que se ven estrepitosos) no hay que caer en pánico, eso es en parte algo de lo que mucho ayuda al control de la pandemia.

Aquí te dejamos algunas buenas noticias en torno a este brote.

El epicentro de coronavirus es la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei en China. Este es el país más infectado con 89 mil 135 casos y tres mil 231 muertes. Sin embargo, en los últimos días, el país logró la contención del virus y el número de pacientes disminuye en la ciudad.

Por tanto, en Wuhan ya cerraron los 16 hospitales temporales que se instalaron para dar atención a pacientes con coronavirus. Tras el cierre, médicos se quitaron los cubrebocas a modo de celebración.

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY

— China Daily (@ChinaDaily) 11 de marzo de 2020