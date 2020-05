Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El epidemiólogo de la Delegación Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Fernando Pedraza Garcilaso, considera que, con responsabilidad, aún durante la contingencia sanitaria por el Coronavirus, las relaciones sexuales entre parejas que no convivan en una misma casa sí es posible.

“Es un tema de mucho sentido común y de valores (…) sí se puede, esto no nos limita, sólo que lo tenemos que hacer con responsabilidad, por ejemplo, no exponerse en eventos masivos, usar cubrebocas, si amo a mi pareja lo que voy a buscar es cuidarla para seguir teniendo momentos agradables juntos”, compartió el médico, quien también es jefe de la Unidad Médica en la Delegación del ISSSTE.

Respecto a la posibilidad de una transmisión vía sexual, indicó que se han hecho estudios a grupos reducidos y se ha detectado el virus en el semen durante los 14 días en los que la persona estuvo enferma, incluso por siete días más,” e indicó que otros estudios han detectado la presencia del virus en el semen hasta por seis semanas “pero eso no quiere decir que el virus tenga la capacidad para infectar a la persona”.

Explicó que el riesgo de besar a la persona es mucho mayor que tener contacto sexual, “creo que para una relación se pueden proteger con preservativos, pero los riesgos se potencializan no por el acto en sí, sino por las caricias que llevan el prejuego, incluso sin tener penetración”.

Dijo que las personas que hayan sido contagiadas, deben decirles a sus parejas, porque no quiere decir que no sea transmisor del virus pues, aunque las incapacidades médicas se dan por 21 días, existe evidencia de que el virus se puede transmitir hasta por cuatro a seis semanas.

Refirió que para retornar a la nueva normalidad se requiere actuar con responsabilidad, “el hecho de traer un cubrebocas no es que yo me esté protegiendo, es que yo estoy protegiendo a los demás, y si lo difundimos con toda la población entonces la gente va a empezar a entender lo que vamos a estar viviendo, porque la gente dice: ‘yo no tengo por qué usar cubrebocas si me siento bien’, pero no es por ti, es por la demás gente, es que estás protegiendo a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo”.

“Todos estamos expuestos a enfermar y contagiarnos y no va a ser necesariamente por una relación sexual o una plática, puede ser en el transporte público, en un evento, debemos hacer lo que nos compete a cada uno”, Fernando Pedraza Garcilaso, epidemiólogo de la Delegación Michoacán del ISSSTE.

Resaltó que el riesgo de acudir a eventos masivos es que las personas se quitan el cubrebocas para comer, beber, cantar, “pero si vamos a una reunión en la que hay menos de diez personas y guardamos un metro y medio de distancia, lo podemos seguir haciendo, el requisito es que ninguno va a hablar, disfrutamos la comida y nos volvemos poner cubrebocas”.

El especialista subrayó que aún se requiere mayor difusión sobre el tema más allá del mensaje de ‘Quédate en casa’ porque es necesario que las autoridades indiquen “cómo tenemos que seguir viviendo” y cómo lograr una convivencia sin riesgo de contagio, con algún amigo o familiar.

Por: Fátima Miranda/E