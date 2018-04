En vivo: Trump ordena ataque armado contra Siria (Videos)

Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Mediante un mensaje televisado, Donald Trump presidente de Estados Unidos, ordenó una serie de ataques armados a Siria.

En tanto, los gobiernos de Francia y Reino Unido han señalado que secundan los ataques iniciados por Estados Unidos.

Mientras en Damasco ya se reportaron explosiones y humo en las proximidades, sobre todo en el distrito de Barzeh, mientras la televisión estatal siria aseguró que fuerzas del gobierno estaban confrontando el ataque con defensas antiaéreas.

La orden dada por Trump responde al supuesto ataque con armas químicas del sábado pasado en la zona de Douma, a las afueras de Damasco, del que acusan al gobierno de Bashar al Asad y que Rusia considera un montaje.

RT @USUN: “If Russia had lived up to its commitment, there would be no chemical weapons in Syria, and we would not be here today.” pic.twitter.com/re7XiE2jnJ

— Nikki Haley (@nikkihaley) 13 de abril de 2018