Morelia, Michoacán (MiMorelia. com).- En el robo bancario que se registró este miércoles en una sucursal de Santander, ubicada en la avenida Camelinas al sur de esta ciudad de Morelia, los encargados del lugar no avisaron a la policía del atraco hasta varios minutos después, lo que no permitió dar una atención oportuna al asunto, resaltó ante la prensa este día la comisionada de Seguridad de Morelia, Julissa Suárez Bucio.

“En el robo bancario de hoy en la mañana, con el que suman tres de esta clase en todo el año, uno donde hubo detenidos, pero en el de hoy: llega una persona cubierta con un cubrebocas, le entrega al cajero un papel donde le dice que va armado y le ordena que le entregue el dinero o que se atenga a las consecuencias, esa es la información que nos dan, además lleva una mochila, toma el dinero y se sale.

“Esto es muy lamentable porque no hubo ninguna alerta de nadie –del banco-, no podemos calificar la actuación del personal del banco, pero sí hacer un llamado a los encargados de los bancos a prestar más atención en esto.

“En los próximos días me reuniré con ellos para revisar estrategias y la coordinación para evitar estos casos. Los bancos tienen una alarma, la encienden y de inmediato estamos nosotros ahí, gracias a ello la vez pasada pudo haber detenidos, pero ahora no nos llamaron hasta pasados varios minutos y el tema ya está en las manos del personal de la Fiscalía que será el que investigará”, puntualizó Suárez Bucio.

También exhortó a la ciudadanía a hacer uso del programa de Acompañamiento Bancario para prevenir robos en contra de cuentahabientes y subrayó que en este mes 280 personas se han beneficiado con él sin que existiera inconveniente alguno.

“Tenemos el programa de Acompañamiento Bancario. Lo hemos difundido en nuestras redes y les pedimos a los medios que nos sigan apoyando para continuar con la difusión del mismo, tal vez algunas personas no lo han pedido porque no se han enterado de él, pero es importante que lo sepan. Hemos tenido 280 casos solicitados en este mes y todos con resultados positivo y hemos lamentado que mucha gente no esté enterada todavía. De igual manera, para quienes saben de la existencia de este programa les hacemos un llamado para que nos otorguen la confianza y lo utilicen”.

Por: RED 113/R