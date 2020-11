Ciudad de México (Rasainforma.com).- El sitio arqueológico de Pompeya, en Italia, informó el descubrimiento de los cuerpos de dos personas que quedaron atrapadas en la erupción del volcán Vesubio en el año 79.

El sitio informó que durante trabajos de excavación en Civita Giuliana, a 700 metros al noroeste de Pompeya, se encontraron los esqueletos de dos individuos.

Los cuerpos corresponderían al parecer, de dos hombres que intentaban huir del desastre volcánico; uno de ellos era un joven esclavo.

What the writer Luigi Settembrini defined as “the pain of death that takes on body and form” once again takes shape in #Pompeii, in the form of men who lost their lives during the eruption, the traces of whose death throes have remained imprinted in the ash for 2000 years. pic.twitter.com/SKXG5AM8Iq

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) November 21, 2020