Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este domingo, el cuerpo de la actriz y cantante de k-pop Goo Hara fue encontrado en su departamento en Seúl, capital de Corea del Sur.

Según la BBC, la artista fue hospitalizada por un intento de suicidio. Apenas la semana pasada Goo había regresado a los escenarios.

Goo Hara perteneció al grupo de k-pop Kara, al cual se unió en 2008 hasta 2015 cuando debutó como solista. También participó en la serie surcoreana de acción Cazador de la Ciudad.

La muerte de la idol de 28 años ocurre un mes después del suicidio de Sulli, otra cantante de k-pop. En 2017, Kim Jong-Hyun, cantante del grupo Shinee, también se suicidó a los 27 años. “Estoy roto por dentro. La tristeza que me ha estado devorando lentamente finalmente me ha tragado entero. No he podido superarlo”, decía la nota suicida de Jong-Hyun.

Luego de darse a conocer la noticia de la muerte de la joven idol, se hizo tendencia una etiqueta para exigir una investigación a Choi Jong Bum, exnovio de la joven, quien la amenazó con difundir un video sexual de la cantante.

Éste es el desperdicio humano que abuso de Goo Hara, Choi Jong Bum, por favor difundan el ht y su cara porque éste ser no merece ni tan siquiera ver la luz del sol, él abusó de ella de manera física, sexual y psicologica, él quiso y logró hacer que todo (+)

Por: Salvador Gaytán/información de El País