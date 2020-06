Ciudad de México (Rasainforma.com).- La tarde del pasado jueves fue hallado el cuerpo sin vida de María Elizabeth Montaño, doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también era activista de la comunidad LGBT.

La doctora transgénero desapareció el pasado 8 de junio tras salir del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la colonia Doctores, alcaldía Cuahutémoc.

El cuerpo de la doctora fue hallado y reportado por transeúntes, las autoridades llegaron a la carretera federal México-Cuernavaca, el cadáver se encontraba a un costado de dicha vía, a la altura del poblado de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, Morelos.

Los reportes señalan que la identificación del cuerpo fue gracias a una credencial que portaba y en la que señalaba que era jefe de Calidad Educativa.

La Fiscalía General de Morelos señaló que a simple vista no se observan huellas de violencia.

Tras darse a conocer la muerte de la doctora, colectivos e integrantes de la comunidad LGBT exigieron justicia pata María Elizabeth, de 47 años de edad.

Ella era María Elizabeth Montaño, una doctora que atendía en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

NO olvides su rostro

NO olvides que ella lucho para la atención médica de la comunidad LGBT+

NO olvides que ella estuvo desaparecida 10 dias

NO olvides que fue asesinada pic.twitter.com/9N0UcDqQky

— ⛈𝑨𝒓𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 CHROMATICA ⛈ (@pobre_xanax) June 19, 2020