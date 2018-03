Australia (MiMorelia.com/Redacción).- Un pez de alrededor de 105 kilogramos y casi dos metros de largo fue encontrado en una playa en Queensland, Australia.

De acuerdo a los primeros informes el gigantesco animal podría pertenecer a la familia de los meros o un celacantimorfo.

Su monumental peso y aspecto han causado desconcierto en Australia y el mundo.

Fish and chips anyone? This mystery fish washed up on a beach on #Bundaberg’s coast in #Qld: https://t.co/raFKutnxgG @abcnews pic.twitter.com/6nkh6O61Fx

— Jess Lodge (@jess_lodge) 8 de marzo de 2018