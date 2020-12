Estados Unidos (Rasainforma.com).- La mañana de este lunes comenzó la aplicación de la vacuna de Pfizer y BioNtech contra el coronavirus en Estados Unidos; la enfermera Sandra Lindsay fue la primera en recibirla.

Los primeros en vacunarse en ese país serán los trabajadores de salud y residentes de albergues de ancianos.

El pasado viernes la Administración de Alimentos y medicamentos del EU (FDA) por sus siglas en inglés autorizó el uso de esta vacuna.

En su cuenta de Twitter, el presidente estadounidense, Donald Trump, se manifestó al respecto.

Estados Unidos es uno de los países más golpeados por la pandemia de Covid-19, que según la Universidad John Hokpkins, 16.4 millones de personas se contagiaron y 299 mil han muerto.

Esta vacuna ya se aplica en Reino Unido, ahora Estados Unidos y se espera que esta semana comience a inyectarse en Canadá.

La enfermera Sandra Lindsay se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna no experimental de Pfizer.

Ella labora en el área de cuidados intensivos de un hospital del barrio de Queens, en Nueva York.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, felicitó y agradeció a Lindsay, y señaló “se acerca la curación”.

The first New Yorker, frontline nurse Sandra Lindsay, has been vaccinated.

Healing is coming.

Thank you, Sandra.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 14, 2020