Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el argumento de que el procedimiento de juicio político no debe utilizarse de manera sistemática ante cualquier violación simple, y menos por revanchismo político, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Gómez Trujillo, dijo que es necesaria una reforma.

El juicio político está contemplado en el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del estado, y pueden ser sujetos de éste el gobernador, los diputados, los integrantes y funcionarios de los ayuntamientos que señala la Ley Orgánica Municipal, sea cual fuere el origen de su encargo, el auditor superior, los magistrados y consejeros del Poder Judicial, los jueces de primera instancia, jueces menores, los titulares de las dependencias centralizadas y entidades paraestatales de la administración pública estatal así como de organismos autónomos.

Establece el artículo 30, que procede un juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o del buen despacho de sus funciones, y marca seis supuestos:

Cuando atenten contra las instituciones democráticas o la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y popular de conformidad con el pacto federal.

Cuando violen, de manera sistemática, derechos humanos.

Cuando interfieran indebidamente a favor de partido político o candidato durante los procesos electorales o violenten la libertad de sufragio.

Cuando impliquen usurpación de atribuciones.

Cuando violenten, de manera sistemática, los planes, programas y presupuestos o las leyes que regulan el manejo de los recursos públicos.

Cuando violenten la Constitución del Estado o las leyes que de ella emanen.

Desde la perspectiva del congresista Héctor Gómez, el supuesto que indica: “Cuando violenten la Constitución del Estado o las leyes que de ella emanen” abre una puerta a la discrecionalidad, y, a la utilización de los juicios políticos con fines partidistas y/o electorales.

“Es preciso dejar establecidos muy claramente, enunciativamente y limitativamente los supuestos para que no se utilice como revancha política. Si dejamos un tema discrecional, laxo o no preciso, vamos a entrar en ese fango de falta de certeza legal, porque cuando me cae mal alguien le inicio un juicio político y cuando me caiga bien lo suspendo”, externó.

