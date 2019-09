Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre críticas a los gobiernos de fuerzas políticas contrarias, el reconocimiento de que faltó trabajo en comisiones y buenos propósitos respecto a generar un trabajo que verdaderamente beneficie a los michoacanos, las bancadas representadas al interior del Congreso local se declararon listas para emprender el segundo año legislativo.

La regla general, para la sesión solemne de apertura que se llevó a cabo este domingo, en presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial en el estado, fue que el representante de cada grupo parlamentario fijaría su postura en un periodo máximo de siete minutos, mismo que fue rebasado por la mayoría, con el apremio de Antonio de Jesús Madriz Estrada, quien se estrenó como presidente de la Mesa Directiva.

La primera en abordar la tribuna, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue la legisladora Lucila Martínez Manríquez, quien hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas con los tres niveles de gobierno y con la ciudadanía, por un proyecto común, denominado: Michoacán.

“La tarea no es fácil, pero es necesaria, por ello, debemos reconocer que la construcción de una nueva ciudadanía se debe ir consolidando a partir de acciones estructuradas en las que todos los actores sociales y políticos participemos”, dijo.

Convocó a los integrantes del Congreso a realizar un arduo trabajo en comisiones y dictaminar las 340 iniciativas que tienen pendientes.

“Tendamos puentes de comunicación, seamos objetivos y unifiquemos criterios; los desencuentros, caprichos y posturas partidistas no ayudan a mirar la realidad social, política y normativa que tenemos de frente… desde la fracción del Partido Verde Ecologista de México, los exhortamos para que no pasemos a la historia como una legislatura gris”, enunció.

Apuntó que el PVEM impulsará los siguientes temas: medio ambiente, Igualdad sustantiva, educación, salud, seguridad, justicia, derechos humanos. Sin embargo, desde su condición de perredista pidió acompañamiento “urgente y emergente” a la administración de Silvano Aureoles Conejo, sobre todo en temas de educación, salud y seguridad.

“Mostrar sensibilidad ante sus necesidades no implica sumisión, todo lo contrario, implica fortalecimiento institucional que será traducido en beneficio de los maestros, de los trabajadores del sector salud, de los pensionados y de la ciudadanía en general”, opinó.

Representación Parlamentaria respaldará agenda de AMLO

Erick Juárez Blanquet, vicecoordinador de la Representación Parlamentaria, subrayó que quienes pertenecen a la misma se asumen como “legisladores de izquierda” y van a defender proyectos relacionados con los derechos humanos, la procuración de justicia, las libertades democráticas, los derechos de las minorías, el combate a la corrupción y a la impunidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Remarcó que “sin titubeos” respaldarán la agenda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues desde su óptica se requiere el robustecimiento de un marco jurídico con leyes que sí estén del lado de los mexicanos.

El ex integrante de la bancada perredista, y ahora legislador independiente, hizo un exhorto a sus compañeros “de otras fuerzas” para que dejen a un lado los conflictos internos que frenan la productividad en las comisiones del Congreso.

En ese sentido, admitió que el año legislativo pasado fue de “escasos resultados”, y, por eso, están obligados a redoblar esfuerzos y sacar adelante la agenda de trabajo.

Por el Partido del Trabajo, María Teresa Mora Covarrubias, planteó que las nuevas autoridades recibieron un país lleno de conflictos y dificultades, y que, para el cambio de régimen trazado un obstáculo son las resistencias de quienes en el pasado fueron “privilegiados”.

Indicó que son bienvenidas las críticas de quienes expresan preocupación por las decisiones públicas y sus implicaciones, “porque parte del cambio lo es una ciudadanía más informada, más crítica, más dispuesta a incidir en los asuntos del orden público”; luego, descalificó los señalamientos que provienen “de los resentidos”, “de los derrotados… que ven en el avance del cambio una amenaza al estatus que los mantenía en la cúspide de las relaciones de poder, que les permitía enriquecerse haciendo negocios privados a través del robo y la rapiña de los bienes públicos”

Agregó: “esos críticos del cambio, quieren que la gente olvide que ellos fueron los autores intelectuales y materiales del desastre que hoy heredamos y es difícil cambiar, quieren que olvidemos que ellos fueron parte de la venta de las riquezas nacionales, de las reformas estructurales privatizadoras, de los millonarios negocios privados hechos con dinero público, los autores del abandono al campo y a la población marginada y excluida; son responsables de la ola de violencia e inseguridad que nos azota, de las terribles desigualdades que hoy es un reto revertir”.

El PRI contra la 4T

Con la representación de la bancada de PRI, Omar Carreón Abud, centró buena parte de su intervención en críticas hacia la llamada 4T.

“Se cancelaron por decisión autoritaria los programas que paliaban un poco la vida dura de los más humildes del país: ya no hay Prospera, ya no hay estancias infantiles, ya no hay comedores comunitarios ni Seguro Popular; se desapareció el Ramo 23 mediante el cual se llevaba infraestructura básica a pueblos y colonias. Ya no hay obras de agua potable, drenaje, pavimento, escuelas y clínicas. El problema es tan grave y delicado que hasta los presidentes municipales del partido en el gobierno federal protestan porque carecen de recursos para la obra pública básica”, afirmó.

PRD presentará iniciativas con sentido humano

Octavio Ocampo Córdova, del Partido de la Revolución Democrática, remarcó que la inseguridad, el combate a la corrupción, el campo, la educación, la economía del estado, los jóvenes, la reconstrucción del tejido social y la protección de derechos humanos con el combate frontal a la violencia contra las mujeres, son temas que se deben atender de manera inmediata a través de las acciones de las autoridades y la implementación de un marco jurídico que verdaderamente responda a las exigencias de los michoacanos.

“Los valores sobre los que descansan nuestros esfuerzos son el respeto y la tolerancia, es por ello que la disidencia dentro de los trabajos en el Congreso del Estado es siempre un tema de consenso de equipo parlamentario; siendo trabajadores al servicio de la sociedad sabemos que las diferencias de visiones continuarán fortaleciendo un proyecto en común para Michoacán”, exclamó.

El perredista, no evitó el “recargón” hacia el gobierno de la República, dijo: “ante la amenaza del autoritarismo intolerante y la destrucción de las instituciones de política social, Michoacán requiere y necesita de diputados fuertes y con un alto sentido demócrata, donde impere siempre el respeto a la ley y no la imposición de una visión centralista y concentradora del poder en una sola persona”.

Continuó: “la austeridad no ha sido acompañada de planeación estratégica que promueva el ahorro y luego la inversión, el combate a la corrupción no tiene ni una sola denuncia ni sentencias, lo que estimula la impunidad y la destrucción del ya de por sí débil Estado de Derecho, las bandas criminales siguen teniendo a disposición un mercado financiero condescendiente y servil, ninguna clase de inteligencia informática ha sido puesta en marcha para cerrar los flujos económicos que requieren para operar… Instituciones con largos procesos históricos de consolidación, hoy son eliminadas y reemplazadas por dádivas asistencialistas que destruyen todos los principios fundamentales de la política social”.

Propone el PAN un acuerdo político

Oscar Escobar Ledesma, del Partido Acción Nacional, dio cifras negativas sobre Michoacán en lo que va del periodo de AMLO: “tenía como meta crecer al 4.5% anual y al cabo de este año, caímos al -0,3%; debía crear 22 mil 250 nuevos empleos y con la cancelación de la zona económica especial de Lázaro Cárdenas y otras malas decisiones, perdimos 10 mil empleos directos y actualmente, tenemos un déficit de -1,024 empleos; ocupa los primeros lugares en incidencia de ejecuciones, superando la media nacional en un 90%”.

Acotó que su intención no era señalar culpables sino proponer un acuerdo político que beneficie a la entidad en los distintos sectores, a partir de un trabajo de unidad entre los distintos grupos parlamentarios -incluido el de Morena-, en torno a siete compromisos, entre los que destacan: la federalización de la nómina magisterial, impulsar la reactivación de la zona económica especial en Lázaro Cárdenas, y, cabildear para que los municipios reciban más recursos.

“Como alternativa coincidimos con el presidente Andrés Manuel de que hay problemas que aquejan a México, hay desempleo e inseguridad, pero no es regalando dinero ni diciéndole “fuchi, fuchi, guácala” a los grupos del crimen como vamos a resolverlo”, sostuvo, el también dirigente estatal panista.

En Morena hay apertura al diálogo y a los acuerdos

Finalmente, Fermín Bernabé Bahena expuso que en el grupo de Morena hay apertura al diálogo y a la toma de acuerdos para sacar adelante las leyes que necesitan los michoacanos, “construir un andamiaje jurídico que permita lograr la Cuarta Transformación”.

Pormenorizó que para este segundo año de trabajo, priorizarán una agenda en materia de Seguridad Pública, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, Austeridad Republicana, Medio Ambiente, y, el Rescate al Campo.

Al gobernador Silvano Aureoles, ahí presente, le pidió atender con eficacia y prontitud la problemática de seguridad, que sea un permanente gestor de recursos económicos que generen empleos, que exija a su gabinete el cumplimiento a la Ley, que denuncie y remueva de sus cargos a los malos servidores públicos, que promueva la rendición de cuentas y una eficaz aplicación de los recursos Públicos.

“En el grupo parlamentario de Morena, encontrará aliados para ser coadyuvantes en ello. En Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, los michoacanos tienen un amigo y un aliado… le convocamos, respetuosamente, a estrechar y fortalecer los lazos de colaboración institucional con el gobierno federal. ¡No más confrontación!. Los michoacanos requieren armonía en la toma de decisiones de ambos órdenes de Gobierno”, planteó.

CA