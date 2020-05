Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “¡Morelia no se va, no se va, Morelia no se va!”, fue el grito de guerra que se escuchó menos fuerte en la segunda manifestación de aficionados de Monarcas Morelia, en la que este lunes acudieron seguidores del equipo a las instalaciones de Tv Azteca Michoacán a pedir que no muden la franquicia a Mazatlán, Sinaloa.

La convocatoria se hizo el pasado domingo al finalizar una marcha improvisada por el centro de Morelia, sin embargo, este lunes la respuesta fue menor; la cita era a las 17:00 horas y apenas un pequeño grupo de playeras amarillas se veían, al pasar los minutos los mismos aficionados decía, “Vamos a esperar a más”, pero pasó el tiempo y sólo se reunieron entre 20 y 30 personas.

En ese tiempo de espera, la incredulidad entre los hinchas presentes era notoria; gritaban una y otra vez porra “uno”, la que siguió al equipo por muchos años, pero no fue con el mismo entusiasmo, en otros cánticos, también varios decían: “Con más fuerza, chavos, que se escuche”, una señal de que el ánimo no era el mismo.

Por momentos entre los propios seguidores se daban ánimos y buscan algo que les diera esperanza, “Un tal señor Anaya salió a decir que lo quiere comprar, que solo le digan las condiciones”, esas palabras dichas por un asistente, entusiasmaban a varios de los aficionados pero su semblante inmediatamente cambiaba cuando otro respondía: “Pero el equipo no está a la venta, solo se lo van a llevar a Mazatlán”.

Con el paso de los minutos las porras fueron perdiendo intensidad, hasta que alguien con resignación expresó: “Vámonos, ya no va a llegar nadie (…), de todos modos, tampoco nadie sale a darnos la cara”, y fue que varios se comenzaron a ir con una notoria tristeza en sus rostros, pese a que varios coches mostraron su apoyo con los claxons.

Sin embargo, uno de los aficionados recordó un slogan de Monarcas que usaron hace unos años: “Hasta el último aliento”, fue así que acercó a su camioneta y a todo volumen se escuchó uno de los primeros himnos de los “Canarios”; y el “Únete al Morelia”, compuesta por Eduardo Núñez, animó nuevamente los pocos aficionados que cantaron también el “Juan Colorado”.

Así con la música, fue que después de unos minutos los seguidores de Monarcas se fueron, tal vez ocultando su resignación y tristeza por la posible mudanza del equipo.

Por: Josimar Lara/E