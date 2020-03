Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia entregó ayer la distribución de apoyos alimentarios en Villas del Pedregal con dos mil despensas, la meta son 20 mil, y se analiza la posibilidad de otorgar otras 20 mil, en próximas fechas, en caso de continuar la contingencia sanitaria, aseguró Raúl Morón Orozco, presidente municipal de Morelia.

El alcalde dijo que se analiza la posibilidad de disponer de más recursos e incluso suspender obras para atender la emergencia.

Luego de recordar que hasta el momento se ha dispuesto de seis millones de pesos para la compra de despensas, gel antibacterial, jabón y cloro que se entregarán en las colonias, dijo que se hace un diagnóstico de los adultos mayores y personas con discapacidad que no están integrados en los programas federales y estatales para atenderlos.

Por otra parte, comentó que actualmente laboran desde sus casas más de mil 500 empleados en el Ayuntamiento, de un total de cuatro mil 800, y que una parte fue de policías, madres de familias que actualmente se resguardan en sus domicilios.

Añadió que la Procesión del Silencio y los eventos de viacrucis que se hacen en las colonias desde hace décadas, “seguramente no se realizarán”, pues aunque la Iglesia no ha manifestado lo contrario, es muy probable que no se autorizará su puesta en marcha, por parte de las autoridades municipales por las restricciones de no realizar eventos multitudinarios. Mientras recordó que lo ideal es que la población no salga de vacaciones.

Sobre las pintas en el Centro Histórico comentó que ya se empezó la limpieza en el Acueducto y se continuará con otros edificios y fachadas con tratamientos diferenciados con una inversión de alrededor de 500 mil pesos.

Por: Fátima Miranda/SJS