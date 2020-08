Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de hacer entrega del documento que contiene el segundo informe de Gobierno, correspondiente al periodo 2019- 2020, el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, dijo que al 31 de diciembre del 2018 el municipio presentaba adeudos de corto plazo por 462.56 millones de pesos, al cierre de junio de 2020, dicha deuda disminuyó a 163.84 millones de pesos, con una notable reducción de 298.72 millones de pesos que representa el 65 por ciento.

“Lo que no hemos pagado es porque no está sustentado administrativamente o porque tiene que ver con litigios que no podemos enfrentar o tienen que ver con laudos que no han tenido un dictamen por parte de la autoridad jurisdiccional; en cuanto esto se dé saldaremos también estos compromisos”, mientras aseguró que la deuda se finiquitará en su totalidad.